Посол России в Лондоне потребовал от британской газеты извинений за клевету

СЕГОДНЯ 20:06 2019-03-03T20:06:22+03:00

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В посольстве РФ в Великобритании заявили, что посол нашей страны Александр Яковенко потребовал от газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету. Дело в том, что ранее издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что дипломат якобы был агентом советской разведки.

Так, российское диппредставительство направило письмо главному редактору британского СМИ, в котором назвало изложенную в материале The Mail on Sunday информацию «грубой ложью».

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности», - говорится в послании. При этом там подчеркивается, что Яковенко работал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки.

Также в письме опровергается информация о якобы награждении российского посла госнаградой за «шпионскую деятельность» и уточняется, за что именно дипломат получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». «Яковенко в 1993-1998 годах возглавлял российскую делегацию на переговорах по запуску МКС. После успешного завершения переговоров и подписания соглашения в Вашингтоне в 1998 году Яковенко и был удостоен награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени», - приводит текст послания официальный сайт посольства РФ в Лондоне.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье в российском посольстве в Великобритании заявили о том, что Александр Яковенко подвергся беспрецедентной клеветнической атаке накануне годовщины инцидента в Солсбери.

ИСТОЧНИК KP.RU