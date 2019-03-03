2019-03-03T20:28:38+03:00
В мире

США заявили о намерении создать коалицию для смены власти в Венесуэле

По словам помощника американского президента Джона Болтона, Вашингтон рассчитывает добиться «мирной передачи власти» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, что его страна «пытается сделать» в Венесуэле. По его словам, Вашингтон хочет создать коалицию государств для смены власти в республике.

При этом советник американского лидера подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают добиться «мирной передачи власти» от законного главы государства Николаса Мадуро лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

«Мы пытаемся собрать поддержку для мирной передачи власти от Николаса Мадуро Хуану Гуаидо, которого мы признаем временным президентом <…> Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сместить Мадуро и весь коррумпированный режим. Вот что мы пытаемся сделать», - сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия выразила поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посол России в Лондоне потребовал от британской газеты извинений за клевету
Матч Спартак - Краснодар: первый тайм поединка завершился вничью 1:1
В Хельсинки мужчина ранил ножом ребенка и двух взрослых
Умер актер Сергей Романюк из сериала «Возвращение Мухтара-2»
Посольство РФ заявило о клеветнической атаке на посла накануне годовщины инцидента в Солсбери
Путин: запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит оборонный потенциал этой страны
Захарова: британские СМИ «отмечают» годовщину инцидента в Солсбери откровенными фейками
Матч Спартак - Краснодар: Сулейманов в стартовом составе гостей в атаке с Вандерсоном
Матч Спартак - Краснодар: Глушаков оказался в запасе "красно-белых" на игру с кубанцами
Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление из России
Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль
В ФРГ усомнились «в возможности продолжать транзит газа через Украину»
На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена
В США назвали «настоящим убийцей» российский штурмовой автомат ШАК-12
Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook
В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова
Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*