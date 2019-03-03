США заявили о намерении создать коалицию для смены власти в Венесуэле

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-03T20:28:38+03:00

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, что его страна «пытается сделать» в Венесуэле. По его словам, Вашингтон хочет создать коалицию государств для смены власти в республике.

При этом советник американского лидера подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают добиться «мирной передачи власти» от законного главы государства Николаса Мадуро лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

«Мы пытаемся собрать поддержку для мирной передачи власти от Николаса Мадуро Хуану Гуаидо, которого мы признаем временным президентом <…> Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сместить Мадуро и весь коррумпированный режим. Вот что мы пытаемся сделать», - сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия выразила поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU