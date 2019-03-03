В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»

СЕГОДНЯ 20:55 2019-03-03T20:55:36+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в Московском государственном университете (МГУ) имени Михаила Ломоносова сообщили о намерении провести «Скрипальские чтения». Как отметил представитель факультета политологии, речь идет о научной конференции, на которую планируется пригласить специалистов, изучающих информационные войны.

Также источник РИА Новости подчеркнул, что идея проведения «Скрипальских чтений» принадлежит профессору Андрею Манойло. «Это инициатива Андрея Викторовича (Манойло). <…> Планируется провести научное мероприятие, куда будут приглашены представители научного сообщества, специализирующиеся на изучении информационных войн», - заявил собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе факультета политологии пообещали, что информация о проведении мероприятия появится в ближайшие дни.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта прошлого года бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. При этом Лондон сразу обвинил Москву в якобы причастности к инциденту, однако никаких доказательств не представил. Между тем с тех пор вбросы в британских СМИ по «делу Скрипалей» появляются регулярно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU