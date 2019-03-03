В правила игры в футбол внесли изменения

СЕГОДНЯ 21:19 2019-03-03T21:19:28+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в шотландском Абердине состоялось 133-е ежегодное заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). В частности, в ходе этого собрания было решено внести ряд изменений в правила игры.

Так, непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент. Также при замене игроки будут обязаны покинуть поле в ближайшей к ним точке боковой линии, а не идти через все поле к скамейке запасных.

Кроме того, игрокам атакующей команды запретили вставать в стенку во время штрафных. Согласно новым правилам, которые должны вступить в силу с 1 июня, футболисты, исполняющие штрафной удар, должны находиться минимум в метре от стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона, сообщается на официальном сайте IFAB.

ИСТОЧНИК KP.RU