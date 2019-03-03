На северо-западе Москвы загорелось здание бывшего фитнес-центра
В воскресенье, 3 марта, пожар вспыхнул в выселенном здании, расположенном на северо-западе Москвы по адресу: Родионовская улица, владение 16. По последним данным, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 19:28 мск, при этом локализовать пожар удалось только к 20:52 мск. «Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка спасательного ведомства.
Между тем очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «КП», видно, что огонь действительно распространился на большую площадь.
Пожар в здании бывшего фитнес-центра на северо-западе Москвы.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Москве чуть не сгорел доходный дом Садомовых, который находится на Нижней Красносельской улице. Тогда на ликвидацию возгорания у пожарных ушло полтора часа.
ИСТОЧНИК KP.RU