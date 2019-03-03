Рэпер ST1M и экс-солистка «Ленинграда » записали песню, посвященную старту весенней части сезона РПЛ

СЕГОДНЯ 22:58 2019-03-03T22:58:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Хип-хоп исполнитель ST1M и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс записали песню, посвященную старту весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В ней обыгрываются самые яркие моменты национального чемпионата, которые хорошо знакомы всем любителям российского футбола.

«Здесь будет все, что ты хотел. Встречай родную РПЛ», - поется в припеве.

В клипе на эту композицию можно увидеть самих исполнителей, работающих в студии, а также кадры, сделанные на уже состоявшихся матчах Российской премьер-лиги.

ST1M feat. Алиса Вокс РПЛ.К старту весенней части сезона РПЛ

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 марта, после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу. В стартовом матче 18-го тура сыграли «Оренбург» и «Анжи»: встреча завершилась со счетом 0:1. А 2 марта действующий чемпион страны, московский «Локомотив», играл с самарскими «Крыльями Советов» (2:2), лидер же текущего чемпионата, питерский «Зенит», в тот же день победил «Урал» со счетом 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ЗЕНИТный» комплекс: главные итоги первой части чемпионата России по футболу

Что надо помнить, провожая футболистов на каникулы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU