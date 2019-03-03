Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

СЕГОДНЯ 23:22 2019-03-03T23:22:21+03:00

Как выяснилось, более 60% граждан расходуют на автомобильное топливо более трех тысяч рублей в месяц [видео]

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В воскресенье, 3 марта, стало известно, сколько денег россияне тратят на бензин.

Согласно опросу, проведенному аналитическим агентством «Автостат», большинство граждан РФ (42%) тратят на заправку машин более четырех тысяч рублей в месяц. При этом еще 20,6% респондентов заявили, что у них на топливо ежемесячно уходит от трех до четырех тысяч.

А 17,2% заверили, что их траты на бензин составляют две-три тысячи рублей в месяц. Между тем около 15% опрошенных утверждают, что укладываются в сумму до двух тысяч рублей, а 5% участников исследования признались, что расходуют на топливо менее тысячи.

Также исследователи выяснили, что ежедневно автомобилем пользуются почти две трети респондентов (66%). А вот 33% предпочитают общественный транспорт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года многие эксперты прогнозировали скачок цен на бензин в начале 2019 года. Между тем министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что скачок стоимости автомобильного топлива в январе был «разовым». По его мнению, в этом году бензин может подорожать не более чем на 4,3%.

Хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина.Ведущий: Кирилл Бревдо Гость в студии: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Главные темы: - АвтоВАЗ анонсировал пять премьер на Московском автосалоне, и прекратил сборку Лады Приоры. - В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу. - 8 новых знаков, которые скоро появятся на дорогах. - Самые популярные автомобили этого лета: соответствует ли цена характеристикам? - Объявлены цены на Hyundai Santa Fe и Kia Ceed. - Электросамокаты после прокачки: как на них гоняют по автомобильным дорогам и чем это чревато. - Вообще альтернативный транспорт в городе. - Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU