Испанский журналист посочувствовал гитлеровцам

СЕГОДНЯ 23:28 2019-03-03T23:43:12+03:00

В своей статье он назвал «обманом сталинских времен» знаменитый снимок «Знамя победы над Рейхстагом»

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Испанский журналист Мануэль Вильяторо опубликовал в газете ABC статью, в которой посочувствовал гитлеровцам, участвовавшим в боях за Берлин.

В материале под заголовком «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет» он утверждает, что к началу битвы за столицу нацистской Германии осталось около 800 тысяч солдат вермахта. Причем большинство из них, как пишет испанец, были детьми из бедных семей, которых «заманили в гитлерюгенд» обещаниями славы и денег.

Автор статьи также раскритиковал знаменитый приказ Иосифа Сталина «Ни шагу назад!», который, по его словам, доказывает, что «Сталин не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей».

А легендарный снимок советского военного корреспондента Е.А. Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», сделанный на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента, Вильяторо назвал «обманом сталинских времен». Журналист утверждает, что фотография постановочная.

Стоит отметить, что это не первая подобная публикация в испанских СМИ. Например, сайт kp.ru писал о статье с восхвалением союзников Гитлера из «Голубой дивизии», вышедшей к 76-летию прорыва блокады Ленинграда.

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ИСТОЧНИК KP.RU