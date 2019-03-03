Звезда 13-го сезона шоу «Голос» Дженис Фриман умерла в 33 года

3 Март 23:56 2019-03-04T00:16:21+03:00

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В Калифорнии на 34-м году жизни умерла звезда 13-го сезона американской версии шоу «Голос» Дженис Фриман, сообщат Deadline.

По данным издания, исполнительница была дома в Пасадене с мужем, когда в какой-то момент ей стало трудно дышать. Супруг вызвал «Скорую помощь», и женщину доставили в больницу. Однако усилия медиков не увенчались успехом, через некоторое время певица скончалась.

Отмечается, что Дженис Фриман страдала от целого ряда различных болезней, в том числе от менингита и онкологии – у вокалистки был рак шейки матки.

Дженис Фриман участвовала в популярном музыкальном шоу «Голос» в 2017 году, ее выступление запомнилось американской публике. Наставницей вокалистки была певица и актриса Майли Сайрус, которая подружилась со своей подопечной, и уже после шоу поддерживала свою протеже.

Дженис Фриман участвовала в шоу Голос в 2017 году.Ее наставником была Майли Сайрус

ИСТОЧНИК KP.RU