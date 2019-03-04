Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на бензин

СЕГОДНЯ 00:30 2019-03-04T00:43:21+03:00

Выяснилось, что у более чем 40% автомобилистов уходит на заправку машин свыше четырех тысяч рублей в месяц

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» решили выяснить, сколько на сегодняшний день тратят на бензин наши сограждане, и провели онлайн-опрос. Выяснилось, что 42% россиян каждый месяц расходуют на заправку своих машин более четырех тысяч рублей.

От трех тысяч до четырех тратят 20,6 процента респондентов, у 17,2% опрошенных на топливо ежемесячно уходит от двух до трех тысяч рублей, 15% автомобилистов ответили, что укладываются в сумму от тысячи до двух, и только 4,6% тратят на бензин меньше тысячи рублей.

Кроме того, исследование аналитиков показало, что две трети опрошенных пользуются автомобилем каждый день, остальные садятся за руль реже. По оценкам экспертов, в среднем российский автомобилист ежедневно проезжает более 20 километров.

Онлайн-опрос проводился с 21 по 25 февраля, в нем приняли участие более 4,8 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU