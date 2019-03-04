2019-03-04T01:24:54+03:00
Политика

Трамп вновь заявил, что не хочет проводить военные учения с Южной Кореей

Президент США подчеркнул, что отказ от совместных маневром поможет сохранить сотни миллионов долларов и отношения с КНДР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что против совместных военных учений Соединенных Штатов с Южной Кореей.

«Причина, по которой я не хочу проводить военные учения с Южной Кореей, заключается в желании сохранить сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернет», - написал президент США на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что придерживался этой позиции «задолго до того, как стал президентом». И добавил: «Кроме того, снизить напряженность в отношениях с Северной Кореей сейчас – это хорошая вещь!»

Напомним, Трамп еще в прошлом году заявлял, что тратить огромные деньги на совместные американо-южнокорейские военные учения, которые еще и могут подпортить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном – неразумно.

Напомним, Трамп еще в прошлом году заявлял, что тратить огромные деньги на совместные американо-южнокорейские военные учения, которые еще и могут подпортить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном – неразумно.

Как писал сайт kp.ru, накануне СМИ сообщили, что после второго саммита США – КНДР решили прекратить совместные учения. Однако, как выяснилось позже, военные маневры все же состоятся, они пройдут с 4 по 12 марта, только под другим названием.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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