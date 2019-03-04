2019-03-04T02:35:16+03:00
Политика

Захарова: России удалось привлечь внимание ОБСЕ к тому, что происходит на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ЕС «уже не тешат себя иллюзиями относительно того, что же они взрастили на территории Украины» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде»Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Только благодаря несгибаемой позиции России представители ОБСЕ начали обращать внимание на то, что на самом деле происходит на Украине. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, «на каком-то этапе» в МИД поняли, что уже невозможно все время «выражать озабоченность», и решили действовать другими методами: «Начали активно работать в социальных сетях, развивать публичную дипломатию, использовать различные способы доведения до широкой общественности нашей позиции».

«До них начало доходить, что на Украине притесняют свободу слова, из «многообразия», о котором говорит Киев, есть только многообразие средств подавления инакомыслия», - отметила дипломат.

Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

«Страны Европейского Союза, вдруг увидели, что этот «анфан террибль» (ужасный ребёнок — фр.) в лице киевского режима абсолютно неуправляем. Члены ЕС теперь уже не тешат себя иллюзиями относительно того, что же они взрастили на территории Украины», - подытожила Мария Захарова.

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К юбилею провокации в Солсбери российский дипломат рассказала «Комсомольской правде» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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