Медведев: США взяли курс на смещение неугодных правительств в Латинской Америке
Комментируя ситуацию в Венесуэле, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что США взяли курс на смещение неугодных правительств в Латинской Америке, и призвал «всерьез подумать об этом всех латиноамериканских друзей», независимо от того, какую позицию они сегодня занимают по отношению к правительству Николаса Мадуро.
«Из Вашингтона звучат высказывания, допускающие военное вмешательство, происходят провокации на границах. Все это очень тревожно и говорит о том, что линия на смещение неугодных правительств – в духе доктрины Монро – опять стала для США приоритетной» , - сказал Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» накануне визита в Софию.
При этом он подчеркнул, что Россия хочет добиться мира в Венесуэле, а «его можно достичь исключительно путем внутринационального всестороннего уважительного диалога». Глава российского правительства отметил, что помочь запустить такой диалог «могут и должны» все, кому небезразлично мирное будущее как Боливарианской республики, так и Латинской Америки в целом.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что США решили создать коалицию для смены власти в Венесуэле.
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