2019-03-04T05:35:56+03:00
Политика

Медведев: США взяли курс на смещение неугодных правительств в Латинской Америке

Российский премьер призвал «всерьез подумать об этом всех латиноамериканских друзей», независимо от того, как они относятся к правительству Мадуро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Комментируя ситуацию в Венесуэле, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что США взяли курс на смещение неугодных правительств в Латинской Америке, и призвал «всерьез подумать об этом всех латиноамериканских друзей», независимо от того, какую позицию они сегодня занимают по отношению к правительству Николаса Мадуро.

«Из Вашингтона звучат высказывания, допускающие военное вмешательство, происходят провокации на границах. Все это очень тревожно и говорит о том, что линия на смещение неугодных правительств – в духе доктрины Монро – опять стала для США приоритетной» , - сказал Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» накануне визита в Софию.

При этом он подчеркнул, что Россия хочет добиться мира в Венесуэле, а «его можно достичь исключительно путем внутринационального всестороннего уважительного диалога». Глава российского правительства отметил, что помочь запустить такой диалог «могут и должны» все, кому небезразлично мирное будущее как Боливарианской республики, так и Латинской Америки в целом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что США решили создать коалицию для смены власти в Венесуэле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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