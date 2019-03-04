Премьер Эстонии поздравил Партию реформ с победой на парламентских выборах

СЕГОДНЯ 06:26 2019-03-04T06:38:03+03:00

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Эстонский премьер Юри Ратас, возглавляющий Центристскую парию, поздравил партию Реформ с победой на выборах в парламент Эстонии.

«Надо уметь проигрывать, после поражений рождаются всегда победы», - сказал он, выступая перед соратниками в ночь на понедельник.

Премьер-министр добавил, что он отправил председателю партии Реформ Кае Каллас поздравительное сообщение, и напомнил: теперь она будет формировать новый кабмин.

«В Эстонии так заведено, кто выиграет выборы, должен формировать правительство», - приводит слова Юри Ратаса ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в прибалтийской республике уже обработаны все бюллетени с избирательных участков. По итогам голосования, на парламентских выборах победила крупнейшая в стране оппозиционная праволиберальная партия Реформ, которую поддержали 28,8% граждан. Теперь у нее в парламенте 34 места из 101. А прежде правящая Центристская партия набрала 23% голосов и получает 26 депутатских мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU