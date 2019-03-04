Болтон предостерег от попыток помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-04T07:10:04+03:00

Любые подобные действия будут встречены решительным ответом со стороны США и других стран, заявил американский политик

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил дать жесткий ответ на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным главой государства.

Напомним, что оппозиционный лидер покинул страну 22 февраля ради посещения центра распределения гуманитарной в колумбийской Кукуте. При этом Верховный суд Боливарианской Республики изначально запретил политику выезжать из страны. Сам же Гуайдо после хвастался, что пересечь границу ему помогли представители Вооруженных сил страны, которые пока что остаются на стороне официальных властей.

Однако, как писал сайт kp.ru, накануне оппозиционер изъявил желание вернуться на родину. Он пообещал прибыть в Каракас в понедельник, 4 марта, или на следующий день - во вторник.

"Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества", — написал Болтон в своём микроблоге в Twitter.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU