Палестинцы на автомобиле совершили наезд на группу израильских военных
Автомобиль, за рулем которого находились граждане Палестины, совершил наезд на группу израильских военных. Инцидент произошел в этот понедельник, 4 марта, на Западном берегу реки Иордан. Согласно данным военного ведомства Израиля, всех троих нападавших удалось нейтрализовать.
После того, как злоумышленники сбили группу людей, военнослужащие вынуждены были открыть огонь. В результате один атакующий получил незначительные травмы, а двое других были убиты. О жертвах и раненых со стороны израильтян пока не сообщается.
Агентство Reuters уточняет, что происшествие произошло всего в 10 км к северо-западу от города Рамалла, который является фактической столицей Палестины.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года израильские военные окружили данный населенный пункт, поскольку на его территории скрылись участники вооруженного нападения. Речь идет о людях, устроивших стрельбу на автобусной остановке и ранивших нескольких человек.
ИСТОЧНИК KP.RU