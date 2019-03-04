Палестинцы на автомобиле совершили наезд на группу израильских военных

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-04T08:23:22+03:00

Двое нападавших были ликвидированы, еще один участник атаки получил незначительные травмы

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Автомобиль, за рулем которого находились граждане Палестины, совершил наезд на группу израильских военных. Инцидент произошел в этот понедельник, 4 марта, на Западном берегу реки Иордан. Согласно данным военного ведомства Израиля, всех троих нападавших удалось нейтрализовать.

После того, как злоумышленники сбили группу людей, военнослужащие вынуждены были открыть огонь. В результате один атакующий получил незначительные травмы, а двое других были убиты. О жертвах и раненых со стороны израильтян пока не сообщается.

Агентство Reuters уточняет, что происшествие произошло всего в 10 км к северо-западу от города Рамалла, который является фактической столицей Палестины.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года израильские военные окружили данный населенный пункт, поскольку на его территории скрылись участники вооруженного нападения. Речь идет о людях, устроивших стрельбу на автобусной остановке и ранивших нескольких человек.

ИСТОЧНИК KP.RU