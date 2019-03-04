Синоптики пообещали на 8 Марта до десяти градусов тепла

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-04T09:58:02+03:00

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Постепенно весна вступает в свои права. Новая рабочая неделя обещает быть гораздо теплее, чем предыдущая, а еще пойдут дожди. Осадки ожидаются в центральной части России. В целом синоптики оценивают погодные условия, как «резкое потепление».

В столице в первый рабочий день воздух прогреется до +2 градусов, ветер будет дуть южный, ночью температура около ноля. К выходным температура воздуха будет постепенно прогреваться и к 8 марта поднимется до + 10. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина,

Пока погода очень неустойчивая. Атлантические циклоны, которые переходят с запада на восток будут приносить с собой холодный воздух. Это скажется на ночных температурах. Они пока еще находятся в небольших отрицательных значениях.

Этот же циклон принесет с собой осадки в виде дождя. Они пройдут по всей территории центральной части страны. Дождь постепенно смоет оставшийся снег. В Подмосковье снег полностью растает только к концу марта, началу апреля.

На северо-востоке европейской части территории пока весна не спешит вступать в свои права. В Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях показатели на 2-4 градуса ниже нормы. Днем морозы держатся на отметке – 10… - 15… градусов, а ночью: -25…-30 градусов.

На Урале тоже еще холодно, -4…-9… градусов мороза, а в Иркутской области и в Забайкалье уже плюсовые температуры в дневные часы. Воздух будет прогреваться до +6, а ночью снова опускаться до -15.

Кстати, на юге Дальнего Востока начались уже природные пожары, дым от которых чувствуется даже в Хабаровском крае.

Потепление принесет с собой одну проблему. Это повышение агрессивности птиц. Особенно это ярко выражается у ворон. Во многих регионах могут участиться случаи нападения пернатых на людей. Данное поведение объясняется тем, что птицы пытаются защитить молодое потомство, которое только-только начинает покидать гнезда, пишет сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU