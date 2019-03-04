2019-03-04T10:36:25+03:00
Политика

Мэр украинского города пришел на митинг против себя, чтобы "потроллить" жителей

Олег Омульчук затесался в ряды протестующих, но никто его даже не узнал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жители Олевска не смогли узнать человека, против которого и был устроен митингЖители Олевска не смогли узнать человека, против которого и был устроен митингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курьезная ситуация произошла в украинском городе Олевске Житомирской области. Местные жители решили выразить недовольство деятельностью администрации и устроили митинг, направленный против мэра Олега Омульчука.

Однако никто не ожидал того, что сам градоначальник решит посетить это мероприятие - причем не с публичным визитом, а тихо, скромно затесавшись в толпе. Никто бы даже не узнал об этом, если бы не занятная фотография.

Фотография появилась на странице журналиста Тараса Олейника

Фотография появилась на странице журналиста Тараса Олейника

На снимке видно, как Омульчик стоит среди протестующих и вместе с ними держит плакат с надписью: "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан". При этом никто совершенно не обращает на него внимания.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр — тролль 80-го уровня", — прокомментировал ситуацию журналист Тарас Олейник, который и опубликовал ту самую фотографию на своей странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее особое внимание привлек также президент Украины Петр Порошенко. У пользователей возникла масса вопросов после того, как прямо в середине заседания Совета регионального развития Одесской области главе государства поднесли пятилитровую бутыль с прозрачной жидкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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