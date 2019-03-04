Мэр украинского города пришел на митинг против себя, чтобы "потроллить" жителей

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-04T10:36:25+03:00

Жители Олевска не смогли узнать человека, против которого и был устроен митинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Омульчук затесался в ряды протестующих, но никто его даже не узнал

Изменить размер текста: A A

Курьезная ситуация произошла в украинском городе Олевске Житомирской области. Местные жители решили выразить недовольство деятельностью администрации и устроили митинг, направленный против мэра Олега Омульчука.

Однако никто не ожидал того, что сам градоначальник решит посетить это мероприятие - причем не с публичным визитом, а тихо, скромно затесавшись в толпе. Никто бы даже не узнал об этом, если бы не занятная фотография.

Фотография появилась на странице журналиста Тараса Олейника

На снимке видно, как Омульчик стоит среди протестующих и вместе с ними держит плакат с надписью: "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан". При этом никто совершенно не обращает на него внимания.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр — тролль 80-го уровня", — прокомментировал ситуацию журналист Тарас Олейник, который и опубликовал ту самую фотографию на своей странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее особое внимание привлек также президент Украины Петр Порошенко. У пользователей возникла масса вопросов после того, как прямо в середине заседания Совета регионального развития Одесской области главе государства поднесли пятилитровую бутыль с прозрачной жидкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU