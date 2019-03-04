Минтранс предлагает ввести штраф за проезд через экологические зоны

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-04T11:00:20+03:00

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Министерство транспорта РФ разработало проект по введению в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистых зон. Данным документом предусмотрен запрет на въезд транспортным средствам с низким экологическим классом.

Согласно подготовленным ведомствами поправкам к КоАП, будет введен штраф за проезд под знаком, который обозначает экологически чистую зону. Этот указатель был введен в правила дорожного движения еще в июле 2018 года. На нем указан класс экологического двигателя автомобиля. В настоящее время этот знак еще ни разу не был применен, хотя штраф за нарушение его требований уже существует.

Кроме того, как пишет газета "Коммерсант", Минпромторгу к октябрю, в целях определения статуса почти 20 млн машин возрастом старше 10 лет, нужно подготовить упрощенный порядок присвоения экологического класса для старых машин. Данные об экологическом классе двигателя в паспорте автомобиля началась только в 2008-2011 годах, поэтому еще требуется пополнение базы данных.

Издание ранее писало, что в октябре прошлого года президентский Совет по правам человека выработал рекомендации по борьбе с загрязнением воздуха в столичном регионе. Они были отправлены президенту, а после этого в правительство. Вице-премьер Максим Акимов 23 января 2019 года поручил Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Минприроды, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга подготовить к 4 марта «дорожную карту» по введению в городах зон, куда запретят проезжать транспортным средствам с низким экологическим классом.

По данным сайта kp.ru Москва является абсолютный российский лидер по количеству вредных выбросов от автомобилей. По данным аналитического центра при правительстве России, в 2016 году в атмосферу попало 975 тыс. тонн загрязняющих веществ от столичного транспорта. На машины приходится 90% всей гадости в воздухе мегаполиса.

ИСТОЧНИК KP.RU