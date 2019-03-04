Прокуратура возбудила 10 уголовных дел по фактам самостроя в Москве

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-04T11:03:43+03:00

В Москве возбудили 10 новых уголовных дел по фактам самостроя Фото: Евгения ГУСЕВА

В одном из случаев коммерческая организация злоупотребила доверием городских властей и нанесла ущерб свыше 6 млн рублей

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Прокуратура и мэрия Москвы возбудили десять уголовных дел по фактам самовольного строительства в различных округах города. Расследования были инициированы после выявления грубых нарушений закона при проведении постоянных проверок совместно с правительством и рядом ведомств.

Так, в Пресненском районе была зафиксирована нелегальная постройка, которую использовали в качестве хостела, а на севере столицы коммерческая организация самовольно возвела одноэтажный торговый павильон на участке площадью свыше 1000 кв метров.

Кроме того, одно из дел было возбуждено по статье о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Оказалось, что московские предприниматели использовали принадлежащий городским властям участок в Теплом Стане для строительства двухэтажного нежилого здания площадью более 1000 кв м. Помещения данного строения сдавались в аренду по заниженной стоимости. В результате ущерб Москве составил свыше 6 млн рублей,

"В каждом случае руководству организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства", - сообщается на сайте прокуратуры.

"КП" писала о том, что один из самостроев в Новой Москве стал причиной настоящей войны между жителями поселка Ново-Спасское. Незаконно построенных трехэтажный дом должен был быть снесен еще в январе прошлого года, однако его жильцы продолжают "вешать" свои коммунальные счета на соседей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/590649" frameborder="0"></iframe> Снос самостроя возле станций метро "Петровско-Разумовская" и "Отрадное".Из третьего списка особо опасных строений более 90 % объектов владельцы демонтируют добровольно.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU