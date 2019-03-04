Доллар и евро потеряли в стоимости на открытии торгов Мосбиржи
Данные Московской биржи свидетельствуют о том, что доллар и евро теряют в стоимости на открытии торгов в понедельник, 4 марта.
Так, на данный момент курс американской валюты составляет 65,76 рубля, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро же потерял 14 копеек и опустился до 74,74 рубля.
При этом индекс Мосбиржи на открытии торгов в начале недели составил 2479,31 пункта - это на 0,05% больше в сравнении с предыдущей сессией, а индекс РТС уменьшился на 0,24% - до 1184,47 пункта.
Сайт kp.ru писал о том, что еще в середине февраля доллар торговался в диапазоне 66,27 - 66,36 рублей, а евро находился примерно на том же уровне, как и сейчас - 74,88 рублей. Тогда эксперты связывали укрепление рубля с информацией о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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