Соединенные Штаты мешают арабским странам наладить отношения с Сирией

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-04T11:55:00+03:00

Поводом к этому стало решение ОАЭ в декабре 2018 года открыть свое посольство в Дамаске

Изменить размер текста: A A

Все попытки арабских стран наладить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом наталкиваются на сопротивление со стороны США. Отправной точкой этого стало решение Объединенных Арабских Эмиратов вновь открыть свое посольство в Дамаске, которое было закрыто еще в 2011 году. Вслед за ОАЭ ряд других арабских стран также начал выражать стремление наладить отношения с президентом Сирии.

Однако в администрации американского президента Дональда Трампа предупредили, что любое участие в восстановлении Сирии повлечет введение санкций, которые будут направлены на принуждение Асада пойти на политические реформы.

Соединенные Штаты такими действиями пытаются продолжить изоляцию Сирии, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США. Со своей стороны РФ, по данным источников, призывает арабские государства налаживать связи с Дамаском и сирийским лидером Башаром Асадом.

Ранее сайт kp.ru писал, что сирийский президент Башар Асад единственной целью США в Сирии видит поддержку террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU