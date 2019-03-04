2019-03-04T12:05:57+03:00
В мире

Сотрудники Шереметьево не пустили в Россию чучело горного козла

Груз прибыл в нашу из страну из Казахстана без необходимых документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Груз отправили обратно в КазахстанГруз отправили обратно в КазахстанФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудники пункта ветеринарного контроля в московском аэропорту Шереметьево не пропустили на территорию России чучело Сибирского горного козла, которое прибыло авиарейсом из Казахстана.

Как пояснили в службе Россельхознадзора, при проведении проверки было установлено, что груз прибыл в нашу страну без необходимых сопроводительных документов. В результате было решено вернуть его отправителю, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце российские таможенники задержали также несколько крупных партий китайских смартфонов производства Xiaomi, которые были представлены как гаджеты отечественного бренда Inoi. Таким образом отправители хотели сэкономить на налоговых платежах. Ущерб составил около 60 млн рублей. При этом получателем обоих партий значилась компания "РБК Девелопмент",

ИСТОЧНИК KP.RU

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