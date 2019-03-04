В Китае заверили, что увеличение военного бюджета не угрожает другим странам

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-04T12:22:32+03:00

В 2018 году траты КНР на военные нужды составили 1,3% от ВВП Фото: Александр АБРАМОВ

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Увеличение военного бюджета Китая отвечает потребностям страны в обеспечении ее территориальной целостности и безопасности. Никакой угрозы для других государств такие меры не представляют. Соответствующее заявление сделал представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Чжан Есуй.

"Китай привержен делу обеспечения мирного развития. Расходы КНР на национальную оборону соответствуют потребностям в обеспечении суверенитета страны <...>. Это не является угрозой для других стран", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в то время как расходы крупных развитых стран на национальную оборону в 2018 году составили целых 2%, для КНР этот показатель вырос лишь до 1,3%. Поэтому, по мнению Есуя, в данном случае речь идет об умеренном увеличении бюджета в рамках преобразования вооруженных сил, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Германии заявили, будто КНР может представлять угрозу даже для России. Речь идет, в частности, о ракетах, которые могут достать до территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU