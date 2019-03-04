Катар: политическое решение в Сирии безальтернативно

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-04T12:45:14+03:00

Об этом министр иностранных дел эмирата заявил на встрече с его российским коллегой Сергеем Лавровым

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Катар считает, что политический способ урегулирования ситуации в Сирии является единственным и безальтернативным. Об этом глава МИД эмирата Мухаммед Аль Тани заявил на совместной пресс-конференции министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Дохе в понедельник, 4 марта.

«Мы обсудили Сирию, провели обмен мнениями относительно политического урегулирования в Сирии, а также о ситуации на севере Сирии. Подтверждаю, что позиция Государства Катар твердая, единственное решение кризиса в Сирии - политическое во благо народа Сирии», - заявил Мухаммедом Аль Тани.

Ранее в Лавров в интервью кувейтскому информагентству «Куна» рассказал о результатах четырёхгодичного присутствия в Сирии. По словам главы российского МИД результатом стало уничтожение «Исламского государство», ИГИЛ*, которое ещё недавно контролировало больше половины Сирии и Ирака и прославилось массовыми публичными казнями «неверных» и поддержкой терроризма по всему миру. Он также сообщил, что боевики, которые хозяйничали прямо в жилых кварталах Дамаска или Алеппо, практически полностью разгромлены.

* ИГ, ИГИЛ — запрещённая в РФ террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU