2019-03-04T12:45:05+03:00
В мире

В США рассказали о новом "секретном оружии"

В Минобороны страны предложили использовать тактические туннели на поле боя
Марина ВЕНЦОВА
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В США предложили использовать тактические туннели на поле бояВ США предложили использовать тактические туннели на поле бояФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов (DARPA) выступило с предложением использовать тактические туннели на поле боя. Авторы данной инициативы хотят использовать их для поставки продовольствия и боеприпасов, а также для эвакуационных миссий.

Такие туннели, по мнению сотрудников DARPA, могли бы дать американским солдатам некоторое преимущество. Однако в настоящий момент военнослужащие США не имеют данных навыков.

"Ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей, и нет никаких технологий или оборудования, которое позволяло бы прокладывать и использовать туннели", - говорится в статье National Interest.

В управлении Минобороны, уже предложили программу обучения. На первом этапе предполагается проведение оценки эффективности методов бурения и строительства подземных лазов. Потратить на это рассчитывают 11 млн долларов. Авторы проекта признают, что такая технология является дорогостоящей и "не вполне безопасной".

В новой американской Стратегии дальнейшего развития системы ПРО говорится, как ранее писал сайт kp.ru, что гиперзвуковое оружие, разрабатываемое в России и в Китае, является вызовом и угрозой для США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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