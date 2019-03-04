Турецкий футболист напал с лезвием на соперников на поле
Турецкий футболист Мансур Чалар привлек к себе внимание болельщиков всей страны и не столько. Заслужит такой интерес игрок «Амедспор» вовсе не своим виртуозным владением мяча, а тем, что травмировал часть команды противника.
Перед игрой с «Сакарьяспора» спортсмен пронес на поле замаскированное лезвие и ухитрился поранить многих участников другой команды. В Twitter появились снимки, где спортсмены демонстрируют порезы на руках, лице и туловище. Но даже это не убедило руководство клуба «Амедспор».
Травмы демонстрируют многие участники команды «Сакарьяспора» ФОТО: https://twitter.com/AlperenKalyonc5/status/1102422924785606656
Все случившееся они провокацией и клеветой и отказываются признавать факт нападения, сообщает телеканал Пятый канал.
Турецкий футболист пронес лезвие на поле.
ИСТОЧНИК KP.RU