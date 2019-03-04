NASA опубликовало видео стыковки Crew Dragon с МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео стыковки американского космического корабля Dragon-2 с Международной космической станцией.
Напомним, что ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома во Флориде вместе с новейшим аппаратом Crew Dragon в субботу, 2 марта, а уже на следующей день состоялась его стыковка с орбитальной станцией.
НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.
На кадрах, размещенных в Twitter-аккаунте агентства, видно, как корабль плавно приблизился к модулю Harmony и самостоятельно провел процесс сближения с МСК. При этом аппарату даже не понадобилась помощь руки-манипулятора, которая использовалась в случае с грузовыми Dragon Crew.
Сайт kp.ru писал о том, что в момент полета на борту корабля находится лишь манекен по имени Рипли (в честь героини из фильма "Чужие"), а также 181 кг груза. Если Dragon-2 удастся удачно вернуться на Землю, то после проверки работы системы аварийного спасения уже в июле его испробуют два астронавта-испытателя.
Видео старта корабля Crew Dragon к МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU