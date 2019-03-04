2019-03-04T12:53:18+03:00
Наука

NASA опубликовало видео стыковки Crew Dragon с МКС

Американский корабль с первого раза подсоединился к станции даже без помощи руки-манипулятора [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Crew Dragon сконструировали на основе грузового корабля той же компанииCrew Dragon сконструировали на основе грузового корабля той же компанииФото: REUTERS
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео стыковки американского космического корабля Dragon-2 с Международной космической станцией.

Напомним, что ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома во Флориде вместе с новейшим аппаратом Crew Dragon в субботу, 2 марта, а уже на следующей день состоялась его стыковка с орбитальной станцией.

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

На кадрах, размещенных в Twitter-аккаунте агентства, видно, как корабль плавно приблизился к модулю Harmony и самостоятельно провел процесс сближения с МСК. При этом аппарату даже не понадобилась помощь руки-манипулятора, которая использовалась в случае с грузовыми Dragon Crew.

Сайт kp.ru писал о том, что в момент полета на борту корабля находится лишь манекен по имени Рипли (в честь героини из фильма "Чужие"), а также 181 кг груза. Если Dragon-2 удастся удачно вернуться на Землю, то после проверки работы системы аварийного спасения уже в июле его испробуют два астронавта-испытателя.

Видео старта корабля Crew Dragon к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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