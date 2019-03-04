Москва готова организовать диалог Аббаса и Нетаньяху без предварительных условий

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-04T13:00:35+03:00

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подобная встреча стал бы очень важным шагом в деле восстановления доверия между двумя Палестиной и Израилем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что предложение Москвы об организации встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остается в силе и Москва готова принять глав двух государств, чтобы они начали диалог без предварительных условий. Об этом глава российского МИД заявил на совместной пресс-конференции со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани в Дохе в понедельник, 4 марта.

«Напомню, что еще осенью 2016 года президент России Владимир Путин предложил провести палестино-израильский саммит в Москве без предварительных условий. И Махмуд Аббас, и Беньямин Нетаньяху дали свое принципиальное согласие», — заявил Лавров.

«В свое время нас об этом просили израильские коллеги, включая самого Биньямина Нетаньяху, с этим согласился и Махмуд Аббас. Наше предложение остается в силе» - сообщил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что Москва считает, что такой диалог был бы «очень важным шагом в деле восстановления доверия как минимум». «Без этого невозможно рассчитывать на дальнейшее продвижение в палестино-израильском урегулировании» - сказал он.

Ранее глава МИД РФ заявил, что «сделка века» США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев, поскольку в ней речь может идти о «сомнительных разменах», которые противоречат принципами урегулирования конфликта. В январе стало известно, что план президента США Дональда Трампа предполагает создание палестинского государства на западном берегу реки Иордан и раздел Иерусалима.

ИСТОЧНИК KP.RU