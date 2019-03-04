2019-03-04T13:55:50+03:00
Политика

Путин намерен посетить Катар

Президент России уже принял приглашение эмира ближневосточного государства Тамим бин Хамада Аль Тани
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин решил посетить Катар по приглашению, которое было направлено ему самим эмиром государства Тамим бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ближневосточной страны Мухаммедом Аль Тани.

"Президент России был приглашен его высочеством эмиром Катара посетить ваше государство, он это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран.", - заявил дипломат во время пресс-конференции

При этом глава ведомства подчеркнул, что окончательная дата визита пока не согласована. Ее определением займутся протокольные службы обеих стран, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках двусторонней встречи Лавров и Аль Тани успели обсудить множество различных тем, среди которых урегулирование ситуации в Сирии и переговоры о возможности закупки Катаром российских зенитных ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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