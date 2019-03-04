2019-03-04T14:20:53+03:00
В мире

До ста человек могут находиться под завалами в шахте в Индонезии

В результате обрушения в шахте в конце февраля погибли девять человек
Марина ВЕНЦОВА
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Под завалами в шахте Индонезии могут находится до ста горняковПод завалами в шахте Индонезии могут находится до ста горняковФото: REUTERS
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В национальном Агентстве по предотвращению стихийных бедствий сообщили, что под завалами в шахте в центральной части Индонезии могут находиться до ста человек.

"Некоторые [выжившие] говорят, что в шахте остались 30, 50, даже 100 человек", - приводит слова представителя национального ведомства телеканал Al Jazeera.

В индонезийском округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси 26 февраля, как ранее сообщал сайт kp.ru, сошел оползень, что спровоцировало обрушение балок и опорных плит в шахте. Тогда же в местном агентстве по борьбе с чрезвычайными ситуациями рассказали, что 13 человек удалось спасти, под завалами оказались более 60 человек.

Аналогичный случай обрушения шахты произошел в начале января в провинции Бадахшан в Афганистане. Тогда жертвами трагедии стали несколько десятков человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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