Песков: МИД занимается судьбой задержанного в Греции Александра Винника

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-04T14:20:35+03:00

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Министерство иностранных дел РФ ведет работу по делу экстрадиции в Россию задержанного в Греции россиянина Александра Винника, но пока ясности по данному вопросу есть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 4 марта.

«Безусловно, судьбой Винника занимаются. Пока ясности нет. Занимаются по линии Министерства иностранных дел. Поэтому вопросу нужно адресовать туда, именно МИД является "единым окном" по такого рода делам», - сказал Песков.

Напомним, что Винник был задержан в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В настоящий момент экстрадиции мужчины добиваются Франция, Соединенные Штаты и Россия. Сам заключенный хочет вернуться на родину. На днях его адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что власти Греции перевели Александра Винника, который с ноября прошлого года проводит голодовку протеста против нарушения его прав, в специализированную клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU