2019-03-04T14:22:44+03:00
Наука

Археологи обнаружили в Китае «эликсир бессмертия»

Загадочный сосуд был найден во время раскопок в городе Лоян
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые изучили найденный сосуд, и из-за «алкогольного аромата» предположили, что внутри содержится какой-то спиртной напитокУченые изучили найденный сосуд, и из-за «алкогольного аромата» предположили, что внутри содержится какой-то спиртной напитокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае группа археологов, которая проводила раскопки в провинции Хэнань, откопала бронзовый кувшин с 3,5 литрами жидкости. Этот предмет специалисты обнаружили во время изучения гробницы дворянской семьи в городе Лоян.

Ученые изучили найденный сосуд, и из-за «алкогольного аромата» предположили, что внутри содержится какой-то спиртной напиток. Однако позже выяснилось, что в сосуде хранится специальный эликсир.

Лабораторные исследования показали, что в жидкости содержатся алунит и нитрат калия. Примечательно, что эти два вещества неоднократно упоминались в древних даосских текстах. Во времена правления династии Западная Хань (202 год до н. э. — 8 год н. э.) они считались ингредиентами «живительного зелья» или «напитка бессмертия», передает телеканал «360».

Отмечается, что помимо этого в гробнице специалистам удалось обнаружить медные и нефритовые изделия. Специалистам пока не удалось определить, кому принадлежало это захоронение, однако судя по обстановке археологи предположили, что человек принадлежал к древнекитайской знати, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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