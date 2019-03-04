2019-03-04T14:45:43+03:00
Умные вещи

Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты со смартфонов

Держателям карт будет достаточно установить приложение и снять блокировку с экрана во время проведения платежа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплатыПлатежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На территории России заработал мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, которым уже сейчас могут воспользоваться держатели карт "Мир". Правда на данном этапе услуга доступна для клиентов лишь восьми банков, входящих в пилотную группу.

Условием же нормальной работы Mir Pay является наличие смартфона на базе Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. При этом пользователи iOS пока не могут опробовать новую функцию.

На сайте платежной системы уточняется, что для подключения бесконтактной оплаты нужно всего лишь установить приложение. Загрузить же в него можно как карты, оснащенные модулем бесконтактной оплаты, так и простые пластиковые карты. Для оплаты покупок достаточно разблокировать экран телефона - заходить в приложение совершенно необязательно. При этом в целях безопасности реквизиты карт не хранятся в смартфоне. Вместо номера используется генерируемый токен.

Ожидается, что бесконтактная система охватит все российские банки уже во второй половине года.

Сайт kp.ru писал о том, что с 1 февраля 2019 года именно на карты "Мир" перечисляются практически все выплаты бюджетникам, учащимся и другим категориям граждан, получающих финансовую помощь от государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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