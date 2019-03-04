Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты со смартфонов
На территории России заработал мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, которым уже сейчас могут воспользоваться держатели карт "Мир". Правда на данном этапе услуга доступна для клиентов лишь восьми банков, входящих в пилотную группу.
Условием же нормальной работы Mir Pay является наличие смартфона на базе Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. При этом пользователи iOS пока не могут опробовать новую функцию.
На сайте платежной системы уточняется, что для подключения бесконтактной оплаты нужно всего лишь установить приложение. Загрузить же в него можно как карты, оснащенные модулем бесконтактной оплаты, так и простые пластиковые карты. Для оплаты покупок достаточно разблокировать экран телефона - заходить в приложение совершенно необязательно. При этом в целях безопасности реквизиты карт не хранятся в смартфоне. Вместо номера используется генерируемый токен.
Ожидается, что бесконтактная система охватит все российские банки уже во второй половине года.
Сайт kp.ru писал о том, что с 1 февраля 2019 года именно на карты "Мир" перечисляются практически все выплаты бюджетникам, учащимся и другим категориям граждан, получающих финансовую помощь от государства.
ИСТОЧНИК KP.RU