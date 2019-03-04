Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-04T15:31:12+03:00

Исполнительный вице-президент Боливарианской Республики также сообщила о плане перевода в Россию представительства нефтяной компании, занимающегося разработкой железа и алюминия

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Для окончательного перевода офиса национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в скором времени посетит Россию. Соответствующие заявление сделала исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

«Министр нефти, генерал Мануэль Кеведо находится на пути, чтобы окончательно оформить перевод PDVSA в Москву» - сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Дельси Родригес также сообщила, что планируется также перенести в Россию представительство нефтяной компании, которое занимается разработкой железа и алюминия на территории Венесуэлы. «Все это происходит в рамках расширения нашего сотрудничества и поиска новых путей развития отношений между нашими странами», - добавила исполнительный вице-президент.

Напомним, что 1 марта Дельси Родригес сообщила о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале феврале появилась информация о переводе счетов предприятий PDVSA в Газпромбанк. Такое решение было принято вскоре после того, как США наложили санкции на венесуэльскую госкомпанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689477" frameborder="0"></iframe> Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU