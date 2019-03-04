Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA
Для окончательного перевода офиса национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в скором времени посетит Россию. Соответствующие заявление сделала исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.
«Министр нефти, генерал Мануэль Кеведо находится на пути, чтобы окончательно оформить перевод PDVSA в Москву» - сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».
Дельси Родригес также сообщила, что планируется также перенести в Россию представительство нефтяной компании, которое занимается разработкой железа и алюминия на территории Венесуэлы. «Все это происходит в рамках расширения нашего сотрудничества и поиска новых путей развития отношений между нашими странами», - добавила исполнительный вице-президент.
Напомним, что 1 марта Дельси Родригес сообщила о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале феврале появилась информация о переводе счетов предприятий PDVSA в Газпромбанк. Такое решение было принято вскоре после того, как США наложили санкции на венесуэльскую госкомпанию.
Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU