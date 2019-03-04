СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-04T15:34:32+03:00

В частности, 5 марта в столице ожидается очень низкое давление

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В понедельник, 4 марта, москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления на этой неделе.

Как заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, во вторник, 5 марта, ожидается очень низкое давление - 727 миллиметров ртутного столба, однако затем столбики барометров поднимутся почти на 30 единиц.

«Завтра, 5 марта, атмосферное давление будет очень низким, близко к рекордным значениям - 727 миллиметров ртутного столба. В прошлый раз рекорд был 723 миллиметров ртутного столба. Но низкое давление почти через 30 часов изменится почти на 30 единиц», - сказала Позднякова РИА Новости.

Также метеоролог отметила, что для метеозависимых людей опасно не само давление, а именно его резкие колебания.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, на этой неделе в Москве также ожидаются перепады тепла и холода. Так, в ночь на 7 марта придут почти январские морозы, а 8 и 9 марта жителей столицы ждет уже плюсовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU