Москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления
В понедельник, 4 марта, москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления на этой неделе.
Как заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, во вторник, 5 марта, ожидается очень низкое давление - 727 миллиметров ртутного столба, однако затем столбики барометров поднимутся почти на 30 единиц.
«Завтра, 5 марта, атмосферное давление будет очень низким, близко к рекордным значениям - 727 миллиметров ртутного столба. В прошлый раз рекорд был 723 миллиметров ртутного столба. Но низкое давление почти через 30 часов изменится почти на 30 единиц», - сказала Позднякова РИА Новости.
Также метеоролог отметила, что для метеозависимых людей опасно не само давление, а именно его резкие колебания.
Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, на этой неделе в Москве также ожидаются перепады тепла и холода. Так, в ночь на 7 марта придут почти январские морозы, а 8 и 9 марта жителей столицы ждет уже плюсовая температура.
ИСТОЧНИК KP.RU
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