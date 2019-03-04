Путин: России необходимо вернуться к низкой инфляции

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-04T15:59:53+03:00

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Центробанк и правительство должны обеспечить стабильный уровень инфляции в России при временном повышении его динамики из-за увеличения НДС до 20% с 2019 года. Соответствующие заявление президент России Владимир Путин сделал на встрече с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.

«Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем — опережать мировые. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции», — заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава Центробанка доложила президенту, как ее ведомство будет выполнять поручения, сформулированные по итогам Послания. Поставленную задачу вернуть инфляцию к целевым показателям – 4 процента. Она отметила, что «инфляция бывает чуть меньше, чуть больше», а в этом году из-за временных факторов инфляция составляет около 5 процентов. Тем не менее, Набиуллина указала на умеренную подстройку цен к повышению НДС, которая уже к середине года может обеспечит 4 процента инфляции в квартальном выражении.

ИСТОЧНИК KP.RU