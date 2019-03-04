В Канаде 12-летние дети спасли сорвавшегося с подъемника мальчика

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-04T16:18:59+03:00

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В понедельник, 4 марта, стало известно о ЧП, случившемся на горнолыжном курорте «Граус Маунтин», расположенном неподалеку от канадского Ванкувера. Там восьмилетний мальчик соскользнул с сиденья подъемника.

Между тем, как выяснилось, отец ребенка быстро среагировал и успел схватить сына за запястье. Однако у мужчины не получалось поднять мальчика обратно. Тогда на помощь пришли 12-летние дети, ставшие свидетелями ЧП: юные лыжники быстрее взрослых сообразили, что надо делать.

Кстати, сама «спасательная операция» попала на видео. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что дети сделали импровизированную страховочную сетку из ограждения, после чего уговорили мальчика сбросить лыжи и прыгнуть. В итоге ребенок был спасен, сообщает Sky News.

Школьники спасли мальчика, упавшего с подъемника.

Отметим, это уже не первое ЧП на подъемнике. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне 2017 года на расположенном в Кемеровской области горнолыжном курорте пьяный мужчина во время движения подъемника решил по тросу поднять до соседней кабинки, но сорвался вниз. В результате спустя девять дней кузбассовец скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU