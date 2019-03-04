МиГ-29 потерпел крушение в Польше

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-04T16:41:04+03:00

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В понедельник, 4 марта, появилась информация о крушении в Польше истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил (ВВС) республики. Как выяснилось, военный самолет разбился в Мазовецком воеводстве, расположенном в центральной части страны.

По данным официального представителя генерального командования вооруженных сил Польши Марека Павляка, пилот успел катапультироваться. А вскоре стало известно, что летчика удалось найти.

Так, пилот выжил, однако ему все же потребовалась медицинская помощь. «В целом он находится в хорошем состоянии и доставлен в госпиталь»,- приводит слова Павляка местная радиостанция RMF FM.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года в юго-западной части Польши разбился вертолет. Тогда погибли два человека. Как отмечалось, инцидент произошел в Опольском воеводстве, а именно неподалеку от населенного пункта Домеко.

ИСТОЧНИК KP.RU