РФ и США считают необходимым координацию усилий по вопросу Корейского полуострова

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-04T16:36:03+03:00

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Москва и Вашингтон подчеркивают необходимость дальнейшей координации усилий всех сторон в вопросе общего процесса урегулирования проблем Корейского полуострова. Об это говорится в комментарии на сайте МИД России, по итогам консультации послов по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров с заместителем госсекретаря США и спецпредставитель по Северной Корее Марком Ламбертом.

"Четвертого марта посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров провел консультации с заместителем госсекретаря США Марком Ламбертом, который также был принят заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым. Обстоятельно обсуждались итоги второго американо-северокорейского саммита в Ханое и перспективы общего процесса урегулирования проблем Корейского полуострова. Подчеркнута необходимость дальнейшей координации усилий всех вовлеченных сторон на данном направлении", - сообщает МИД РФ.

Напомним, что второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Ранее Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции. Позже президент США назвал еще одну причину преждевременного ухода с переговоров в Ханое – организованные во время его отъезда слушания в конгрессе с участием Майкла Коэна.

ИСТОЧНИК KP.RU