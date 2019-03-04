НПФ ожидают снижения доходности по инвестиционным накоплениям россиян

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-04T16:35:34+03:00

Прибыль от вложений в 2019 году может упасть ниже показателя инфляции

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Негосударственные пенсионные фонды прогнозируют снижение доходности по инвестиционным накоплениям россиян в 2019 году. По итогам IV квартала 2018 года прибыль от вложений будущих пенсионеров может снизиться до 5,22%. Крупнейшие НПФ видят сохранение аналогичной тенденции в новом году. Инфляция, скорее всего, превысит накопления, процент по которым прогнозируют в 5,5–6%.

Эксперты приводят в пример данные по III кварталу 2018 года – НПФ заработали будущим пенсионерам 5,42%, начало 2019 года будет на уровне 5,12%. Это может стать преградой для привлечения новых клиентов в фонды, а значит и притока средств.

В Пенсионном фонде РФ отмечают, что люди стали реже переходить из фонда в фонд. За 11 месяцев 2018 года граждане подали менее 1,5 млн заявлений о смене НПФ. За предыдущие пять лет регистрировалось не менее 6 млн обращений ежегодно, пишет газета «Известия».

В конце октября 2018 года появилась новость, что пенсионные накопления россиян переведут в НПФ, если нет иных заявлений. Пока законопроект о новой накопительной системе только готовится. Планируется, что в накопительную часть будет идти 6% от зарплаты. Новшество коснется более 77 млн человек. Если ничего не изменится, то он будет принят к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU