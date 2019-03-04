2019-03-04T16:46:40+03:00
Общество

Вадим Галыгин соберет смешные истории звезд в новом сезоне «Анекдот-шоу» в Одноклассниках

В студию придут Павел Деревянко, Гарик Мартиросян, Костя Цзю и Елена Летучая
Павел ЧЕРНЫШОВ
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3 марта телеведущий Вадим Галыгин открывает в социальной сети Одноклассники новый сезон популярной онлайн-программы «Анекдот-шоу». В третьем сезоне представления в студию придут Павел Деревянко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез, Костя Цзю, Елена Летучая и другие гости.

Обратим внимание, что «Анекдот-шоу» – это программа, где звезды музыки, кино, спорта, политики и интернета бьются друг с другом при помощи анекдотов. В начале каждого выпуска четыре звездных участника разбиваются на две команды. Приглашенные гости рассказывают анекдоты, а специальный «смехомер» — устройство, измеряющее громкость смеха зрителей в зале — определяет победителей. Смотреть шоу можно на любом устройстве в официальной группе проекта в ОК.

В новом сезоне «Анекдот-шоу» появятся несколько свежих рубрик. Теперь гости будут не только соревноваться в знании и умении рассказывать анекдоты, но и обсуждать самые актуальные мемы из интернета и соцсетей, записывать свои анекдоты в формате коротких историй и выставлять их на специальный «Челлендж», рассказывать о смешных случаях из своей жизни.

«Анекдот-шоу» вошло в линейку эксклюзивного контента социальной сети Одноклассники в феврале 2018 года и стало одним из первых интернет-проектов, который остается стабильно популярным у зрителей на протяжении нескольких сезонов. Так, выпуски шоу за первые два сезона собрали более 140 млн просмотров. В гостях у Вадима Галыгина побывали Александр Ревва, Нюша, Алексей Ягудин, Михаил Галустян, Юлия Топольницкая, Тутта Ларсен и многие другие.

Кроме того, проект Вадима Галыгина стал одним из первых примеров онлайн-шоу, ставшего частью сетки федерального телеканала: в 2018 и 2019 году выпуски «Анекдот-шоу» показываются в эфире «РЕН-ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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