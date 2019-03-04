Чурикова сравнила смерть солиста The Prodigy с уходом великих людей прошлых лет

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-04T16:56:21+03:00

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Российская телеведущая Яна Чурикова прокомментировала смерть вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта и заявила, что его уход можно по масштабу личности сравнить с «великими ушедшими прошлых лет».

«Школа, потом институт и, конечно, телеканал MTV и концерт Prodigy — это такие вещи, которые из генетической памяти нашего поколения стереть достаточно сложно. Даже несмотря на то что я, в отличие от коллег, не имела возможности тогда пообщаться с харизматичным вокалистом, было такое ощущение, что это близкий друг» - передает слова Чуриковой RT.

Телеведущая указала на «череду ухода знаковых для нашего поколения людей». «Должен был сформироваться какой-то иммунитет, но его нет. Когда уходит часть тебя, часть твоего детства и юности, это по-прежнему больно», — добавила она.

«Даже несмотря на то что только потом мы начали разбираться в их творчестве и понимать, откуда были взяты те или иные семплы, к каким музыкальным стилям отсылало творчество, это было больше чем музыка. Есть ощущение, что какие-то вещи должны быть с тобой всегда. Кит Флинт производил впечатление вечного человека», — заявила Чурикова.

Сайт kp.ru писал о том, что о смерти культового вокалиста стало известно в понедельник, 4 марта. Как сообщается на данный момент точная причина смерти Кита Флинта пока неизвестна, однако, по предварительным данным, его кончина была абсолютно естественной.

Напомним, что группа Тhe Prodigy была сформирована в 1990 году. За время своего существования она получила множество наград, а пластинка под названием «The Fat of the Land» стала символом 90-х.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695300" frameborder="0"></iframe> Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны была выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU