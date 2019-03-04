Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕС
В понедельник, 4 марта, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) намерена вести переговоры с Россией по проекту строительства газопровода «Северный поток - 2» от имени Евросоюза. Правда, для этого ЕК нужно получить соответствующий мандат от Совета ЕС.
Как заметил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, ЕК еще в июле 2017 года обратилась в Совет стран Евросоюза по поводу предоставления ей специального мандата на проведение переговоров с РФ по «Северному потоку - 2».
«Мы внесли на рассмотрение Совета ЕС мандат Еврокомиссии на переговоры с Россией еще в июле 2017 года, то есть до внесения изменений в газовую директиву. <…> Мы подтверждаем: ЕК остается готова от имени ЕС вести переговоры с Россией, если Совет ЕС одобрит этот мандат», - приводит слова Ристори ТАСС.
Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, поправки к газовой директиве Евросоюза действительно способны серьезно осложнить функционирование газопровода «Северный поток - 2», над строительством которого в настоящий момент работает российский «Газпром».
ИСТОЧНИК KP.RU