2019-03-04T17:33:36+03:00
В мире

Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕС

ЕК предложила странам Евросоюза выдать ей мандат для диалога с Россией
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕСЕврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 4 марта, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) намерена вести переговоры с Россией по проекту строительства газопровода «Северный поток - 2» от имени Евросоюза. Правда, для этого ЕК нужно получить соответствующий мандат от Совета ЕС.

Как заметил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, ЕК еще в июле 2017 года обратилась в Совет стран Евросоюза по поводу предоставления ей специального мандата на проведение переговоров с РФ по «Северному потоку - 2».

«Мы внесли на рассмотрение Совета ЕС мандат Еврокомиссии на переговоры с Россией еще в июле 2017 года, то есть до внесения изменений в газовую директиву. <…> Мы подтверждаем: ЕК остается готова от имени ЕС вести переговоры с Россией, если Совет ЕС одобрит этот мандат», - приводит слова Ристори ТАСС.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, поправки к газовой директиве Евросоюза действительно способны серьезно осложнить функционирование газопровода «Северный поток - 2», над строительством которого в настоящий момент работает российский «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО
Volvo планирует ограничить максимальную скорость своих автомобилей
Медведев выразил надежду на неплохой результат своего визита в Софию
США планирует создать систему противодействия российскому информационному влиянию
DJ Грув прокомментировал смерть солиста группы The Prodigy Кита Флинта
Весна в центральной части страны наступит с опережением графика
ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей
Кремль: ДРСМД приостановлен до устранения США допущенных ими нарушений
Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Чурикова сравнила смерть солиста The Prodigy с уходом великих людей прошлых лет
Вадим Галыгин соберет смешные истории звезд в новом сезоне «Анекдот-шоу» в Одноклассниках
РФ и США считают необходимым координацию усилий по вопросу Корейского полуострова
НПФ ожидают снижения доходности по инвестиционным накоплениям россиян
МиГ-29 потерпел крушение в Польше
В Канаде 12-летние дети спасли сорвавшегося с подъемника мальчика
Путин: России необходимо вернуться к низкой инфляции
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления
Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA
Премьер-министр Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы