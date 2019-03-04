Весна в центральной части страны наступит с опережением графика

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-04T17:35:58+03:00

Но несмотря на плюсовую температуру сугробы в столице растают только к первой декаде апреля

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В центральной части России ожидается потепление. Температура будет чуть выше климатической нормы и во многих регионах серьезно перешагнет нулевую отметку. Например, в Москве к выходным ожидается до +9 градусов тепла. Об этом ТАСС рассказал директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

В целом синоптики отмечают, что весна идет с опережением графика. Высокие плюсовые температуры поспособствуют скорому таянию снега, но ждать, что снежный покров сменится первой зеленью стоит только в апреле. В Москве и Подмосковье зима будет сохранять видимые признаки до первой декады апреля.

Короткую рабочую неделю днем будет небольшой плюс, о трех-четырех градусов, а к выходным столбики термометров поднимутся до +8… +9 градусов, пишет Утро.ру.

В конце февраля синоптики рассказали, когда в столицу придет климатическая весна. Как тогда подчеркнули в Гидрометцентре России, среднесуточная температура воздуха в мегаполисе превысит нулевую отметку не раньше 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU