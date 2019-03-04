2019-03-04T17:52:24+03:00
Общество

DJ Грув прокомментировал смерть солиста группы The Prodigy Кита Флинта

Электронный музыкант рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, что британский вокалист был очень культурным человеком, с которым он хорошо общался
Юрий ОРЕШОВЕлена Гильманова
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Фронтмен группы The Prodigy Кит ФлинтФронтмен группы The Prodigy Кит ФлинтФото: REUTERS
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Российский диджей Евгений Рудин, известный как DJ Грув, прокомментировал смерть вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта в эфире Радио «Комсомольская правда». Электронный музыкант сообщил, что он хорошо общался с британским музыкантом и должен был встретиться с ним на этой недели.

«Мы просто очень хорошо общались и должны были в это воскресенье встретиться в Лондоне. Я не понимаю, что там произошло, не могу дозвониться. Я сам немного в шоке» - рассказал Рудин.

DJ Грув отметил вклад Кита Флинта в создание и развитие Тhe Prodigy. «это его группа, это он создал ее, потом привлек всех участников туда. Изначально это была его идея создания группы. Одна из самых сильнейших и мощных танцевальных бэндов, которые есть на данный момент» - сказал он в эфире Радио «Комсомольская правда».

Рудин добавил, что британский вокалист был «очень культурный, воспитанный человек, с большим багажом, большой любитель быстрой езды, у него очень большое количество мотоциклов было».

О том, что о смерти Кита Флинта стало известно в понедельник, 4 марта. Как сообщается на данный момент точная причина его смерти пока неизвестна, однако, по предварительным данным, его кончина была абсолютно естественной.

Напомним, что группа Тhe Prodigy была сформирована в 1990 году. За время своего существования она получила множество наград, а пластинка под названием «The Fat of the Land» стала символом 90-х.

Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны была выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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