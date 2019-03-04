Volvo планирует ограничить максимальную скорость своих автомобилей

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-04T18:06:24+03:00

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В компании Volvo приняли решение повысить безопасность своих авто путем ограничения максимальной скорости. Нововведение вступит в действие с 2020 года, это значит, что весь модельный ряд шведской компании не сможет разгоняться свыше 180 км/час. Об этом 4 марта говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Ограничение проводится в рамках на реализацию стратегии Vision 2020. Основная цель его свести к минимуму вероятность гибели и травмирования в новых автомобилях Volvo. И хотя производитель признает, что это не в полной мере решает проблемы аварийности, но помогает улучшить статистику.

«Пусть даже и ради спасения одной единственной жизни», — пояснил Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo.

Шведские инженеры изучают еще один аспект, который поможет приблизиться к безаварийной езде – это вопрос совместной работы «умного» скоростного контроля и технологии геозонирования. То есть машина сама будет сбрасывать скорость при приближении к социальным объектам, таким как больницы, школы, детские сады, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU