2019-03-04T18:06:24+03:00
Авто

Volvo планирует ограничить максимальную скорость своих автомобилей

Действовать нововведение начнет с 2020 года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Компания Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей. ФОТО: производителяКомпания Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей. ФОТО: производителя
Изменить размер текста:

В компании Volvo приняли решение повысить безопасность своих авто путем ограничения максимальной скорости. Нововведение вступит в действие с 2020 года, это значит, что весь модельный ряд шведской компании не сможет разгоняться свыше 180 км/час. Об этом 4 марта говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Ограничение проводится в рамках на реализацию стратегии Vision 2020. Основная цель его свести к минимуму вероятность гибели и травмирования в новых автомобилях Volvo. И хотя производитель признает, что это не в полной мере решает проблемы аварийности, но помогает улучшить статистику.

«Пусть даже и ради спасения одной единственной жизни», — пояснил Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo.

Шведские инженеры изучают еще один аспект, который поможет приблизиться к безаварийной езде – это вопрос совместной работы «умного» скоростного контроля и технологии геозонирования. То есть машина сама будет сбрасывать скорость при приближении к социальным объектам, таким как больницы, школы, детские сады, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО
Медведев выразил надежду на неплохой результат своего визита в Софию
США планирует создать систему противодействия российскому информационному влиянию
DJ Грув прокомментировал смерть солиста группы The Prodigy Кита Флинта
Весна в центральной части страны наступит с опережением графика
ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей
Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕС
Кремль: ДРСМД приостановлен до устранения США допущенных ими нарушений
Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Чурикова сравнила смерть солиста The Prodigy с уходом великих людей прошлых лет
Вадим Галыгин соберет смешные истории звезд в новом сезоне «Анекдот-шоу» в Одноклассниках
РФ и США считают необходимым координацию усилий по вопросу Корейского полуострова
НПФ ожидают снижения доходности по инвестиционным накоплениям россиян
МиГ-29 потерпел крушение в Польше
В Канаде 12-летние дети спасли сорвавшегося с подъемника мальчика
Путин: России необходимо вернуться к низкой инфляции
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления
Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA
Премьер-министр Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы