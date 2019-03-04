Индийские ВВС сбили беспилотник Пакистана

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-04T18:45:08+03:00

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В понедельник, 4 марта, над северным штатом Раджастан военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. Об этом сообщает агентство ANI.

Согласно данным издания, беспилотник нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер. Вскоре после обнаружения БПЛА был сбит. Обломки летательного аппарат оказались на территории Пакистана.

Комментарий от властей и вооруженных сил Индии пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Ранее kp.ru сообщало о решении управления гражданской авиации Пакистана продлить запрет на осуществление полетов в воздушном пространстве страны. Как сообщается, ограничение будет действовать еще не менее суток. Между тем, четыре пакистанских аэропорта все еще могут принимать и отправлять рейсы, но в ограниченном режиме.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между двумя странами возникло после того, как Пакистан отправил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в штате Джаму и Кашмир.В понедельник, 4 марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир. Примерно в три ночи (00:30 мск) начался обстрел населенных пунктов сектора Акнур.

ИСТОЧНИК KP.RU