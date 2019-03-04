СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-04T19:11:46+03:00

Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 марта, на юго-западе Москвы нашли тело двухлетнего ребенка. Его в сугробе случайно заметили прохожие. Как выяснилось, малыш выпал из окна пятого этажа дома, расположенного на Большой Черемушкинской улице.

Очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места ЧП. На записи запечатлено, как труп ребенка погружают в машину судебно-медицинской службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695352" frameborder="0"></iframe> В Москве из окна квартиры выпал двухлетний ребенок.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Так, пока неизвестно, где в момент трагедии были родители малыша.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в январе этого года в Подмосковье двухлетний ребенок также выпал из окна на пятом этаже. Однако тогда малышу удалось выжить: его с травмами доставила в больницу бригада «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU