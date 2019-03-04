Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
В понедельник, 4 марта, на юго-западе Москвы нашли тело двухлетнего ребенка. Его в сугробе случайно заметили прохожие. Как выяснилось, малыш выпал из окна пятого этажа дома, расположенного на Большой Черемушкинской улице.
Очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места ЧП. На записи запечатлено, как труп ребенка погружают в машину судебно-медицинской службы.
В Москве из окна квартиры выпал двухлетний ребенок.
Стоит отметить, что в настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Так, пока неизвестно, где в момент трагедии были родители малыша.
Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в январе этого года в Подмосковье двухлетний ребенок также выпал из окна на пятом этаже. Однако тогда малышу удалось выжить: его с травмами доставила в больницу бригада «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU