Главы Генштабов России и США обсудили Сирию, вопросы ПРО и ДРСМД
В понедельник, 4 марта, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов и его коллега из США Джозеф Данфорд провели переговоры в Вене.
В частности, в ходе состоявшейся встречи военачальники поговорили о ситуации в Сирии, отметив при этом важность взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в этой стране.
Кроме того, генералы обсудили вопросы противоракетной обороны (ПРО), а также соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Причем, как заметили в российском оборонном ведомстве, встреча носила конструктивный характер.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ИСТОЧНИК KP.RU