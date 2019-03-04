Главы Генштабов России и США обсудили Сирию, вопросы ПРО и ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-04T19:31:52+03:00

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В понедельник, 4 марта, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов и его коллега из США Джозеф Данфорд провели переговоры в Вене.

В частности, в ходе состоявшейся встречи военачальники поговорили о ситуации в Сирии, отметив при этом важность взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в этой стране.

Кроме того, генералы обсудили вопросы противоракетной обороны (ПРО), а также соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Причем, как заметили в российском оборонном ведомстве, встреча носила конструктивный характер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU